Минск, 30 июня, 2022, 13:00 — ИА Регнум. На сегодняшний день в некоторых из западных стран начинается осознание невозможности выстраивания архитектуры безопасности без России и Белоруссии. Об этом 30 июня заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко в Минске.

President.gov.by Александр Лукашенко, Владимир Макей, Сергей Лавров

«Они (на Западе) это понимают. Там сейчас все больше и больше появляется здравомыслящих людей, которые уже начинают думать: а что дальше? Когда закончится эта ситуация, что дальше? Надо же думать об общеевропейском сотрудничестве», — сказал глава МИД РФ.

При это он добавил, что не знает, о каком в сложившихся на сегодняшний день сотрудничестве условиях при этом идет речь, так как его пока трудно себе вообразить

«Но то, что безопасность выстраивать без нас с вами невозможно — это факт. И вот это начинают многие понимать», — пояснил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что, по его мнению, возврата к акту Россия — НАТО не будет.