Ставрополь, 30 июня 2022, 13:00 — REGNUM Ставропольский край позаботится об учебниках для школ Антрацитовского района Луганской Народной Республики, над которым он взял шефство. К 1 августа 2022 года туда будут направлены учебники истории, сообщил губернатор края Владимир Владимиров 29 июня во время прямой линии.
Кроме учебников, будет оказана помощь в переподготовке учителей. В начале июля, по словам Владимирова, на Ставрополье приедет первая группа директоров и завучей школ для обучения в институте повышения квалификации.
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