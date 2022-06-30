Ставрополь, 30 июня, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Ставропольский край позаботится об учебниках для школ Антрацитовского района Луганской Народной Республики, над которым он взял шефство. К 1 августа 2022 года туда будут направлены учебники истории, сообщил губернатор края Владимир Владимиров 29 июня во время прямой линии.

ИА REGNUM Студенческие учебники

«По учебникам мы сейчас дорабатываем сумму, но точно к 1 августа учебники уже будут в Антраците, — такой ответ дал Владимиров педагогу из Антрацита, отметившему необходимость обновления учебников истории в школах ЛНР.

Кроме учебников, будет оказана помощь в переподготовке учителей. В начале июля, по словам Владимирова, на Ставрополье приедет первая группа директоров и завучей школ для обучения в институте повышения квалификации.