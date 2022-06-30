Белгород, 30 июня, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В Белгородской области за минувшие сутки 49 человек завершили лечение от COVID-19, скончался один ковид-пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 июня в региональном оперативном штабе. В стационарах находятся 124 жителя, 184 — наблюдаются амбулаторно.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 131 799 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 129 213 человек, в летальной статистике 2 278 записей.

По данным федерального оперштаба, за сутки в ковид-госпитали поступило 11 новых пациентов.