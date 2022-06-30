Москва, 30 июня 2022, 12:57 — REGNUM Россия развивает отношения со всеми, кто в этом заинтересован, заявил 30 июня президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам X Петербургского международного юридического форума.
Глава государства подчеркнул, что российская повестка дня в международных делах всегда была и остаётся конструктивной. Москва развивает многополярные отношения со всеми, кто в этом заинтересован, придаёт большое значение сотрудничеству в ООН, «Группе двадцати», БРИКС, ШОС и других объединениях.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что саму суть глобальной правовой системы ставят под сомнение вводимые Западом санкции, игнорирование им суверенитета и разрушение договоров по стратегической стабильности.
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