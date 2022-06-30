Москва, 30 июня, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Россия развивает отношения со всеми, кто в этом заинтересован, заявил 30 июня президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам X Петербургского международного юридического форума.

Kremlin.ru Владимир Путин

Глава государства подчеркнул, что российская повестка дня в международных делах всегда была и остаётся конструктивной. Москва развивает многополярные отношения со всеми, кто в этом заинтересован, придаёт большое значение сотрудничеству в ООН, «Группе двадцати», БРИКС, ШОС и других объединениях.

«Россия открыта к диалогу по обеспечению стратегической стабильности, сохранению режимов нераспространения оружия массового уничтожения, улучшению ситуации в сфере контроля над вооружениями. Мы нацелены на объединение усилий по таким жизненно важным темам, как климатическая повестка, борьба с голодом, обеспечение стабильности продовольственных и энергетических рынков, справедливые правила международной торговли и конкуренции», — подчеркнул российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что саму суть глобальной правовой системы ставят под сомнение вводимые Западом санкции, игнорирование им суверенитета и разрушение договоров по стратегической стабильности.

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