Осло, , 13:05 — REGNUM На полях саммита НАТО в Мадриде премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что его страна горячо приветствует начало процесса вхождения Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом сообщил шведский телеканал SVT.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Норвежский премьер-министр также подчеркнул, что членство в оборонительном альянсе всех пяти северных стран, которые до недавнего времени по-разному проводили свою политику безопасности, укрепит сотрудничество в Северной Европе.

«Это историческое событие, и я счастлива быть здесь вместе со всеми членами нашей северной семьи», — прокомментировала стоявшая рядом премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

Она описывает решение Швеции о вступлении в НАТО как внешнеполитический разворот, который не был легким. Однако, заверила Андерссон, теперь, когда процесс вступления начался, в безопасности своей страны она уверена.

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