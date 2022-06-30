Тбилиси, 30 июня, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Турция открыла таможенный пункт «Вале» на границе с Грузией. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба грузинского минфина.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Сообщается, что обслуживание грузовых машин на КПП будет проходить круглосуточно. Легковые автомобили из-за продолжающегося ремонта на пропускном пункте пока могут проезжать только с 09:00 до 18:00 по местному времени (08:00 до 17:00).

Стоит отметить, что пункт «Вале» был закрыт турецкойПункт «Вале» был закрыт турецкой стороной с 25 апреля для проведения там ремонта. Сначала планировалось, что его откроют в конце мая, но сроки перенесли.

Стоит отметить, что поток грузовых машин, идущих из Турции через Грузию в Россию, в последние месяцы сильно вырос из-за перестройки торговых маршрутов на фоне антироссийских санкций Запада.