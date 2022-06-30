Абакан, , 12:56 — REGNUM Военный комиссар Хакасии Андрей Титов 30 июня передал ордена Мужества родственникам погибших в ходе спецоперации военнослужащих. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Абакана, награды переданы супруге Якова Диля и матери Мариана Дьяконова.

Родственники погибших на Украине военнослужащих из Хакасии получили ордена Мужества абакан. рф

Яков Диль и Мариан Дьяконов геройски погибли в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, защищая жителей Донбасса.

Соболезнования родным и близким героев выразил глава Абакана Алексей Лёмин. «Вечная слава нашим героям», — подчеркнул он.

Старший сержант Яков Диль проходил службу в Абакане на пункте отбора на военную службу по контракту. Погиб в возрасте 33 лет. Похоронен с воинскими почестями в Омской области, где живут его родители.

Мариан Дьяконов служил в Гвардейской Звенигородско-Берлинской ордена Суворова 2 степени мотострелковой бригаде. 1 июля ему исполнилось бы 23 года.

Власти Хакасии заверили, что семьям погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

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