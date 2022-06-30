Москва, , 12:55 — REGNUM В России до конца 2022 года должны появиться электронные водительские удостоверения. Об этом 30 июня заявил начальник Госавтоинспекции Михаил Черников в ходе пресс-конференции.

Водительские права Pxhere.com

«В этом году, я надеюсь, что мы доработаем до конца с Минцифрой, и у нас будет электронное водительское удостоверение, которое также будет воспользовано большинством наших участников дорожного движения», — цитирует слова Черникова РИА Новости.

Начальник автоинспекции уточнил, что сотрудники полиции могут потребовать и бумажный документ, если возникнут сомнения в подлинности VIN-номера.

Черников также рассказал, что внедрение новой практики будет проводиться в экспериментальном режиме.