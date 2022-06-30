Санкт-Петербург, , 12:55 — REGNUM Россия выступает за реализацию принципа суверенного равенства государств. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном юридическом форуме.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наша страна выступает за реализацию на практике основополагающего международно-правового принципа суверенного равенства государств и права каждого на собственную модель развития», — заявил Путин.

Он отметил, что Россия развивает многополярные отношения со всеми, кто в них заинтересован.

«Россия открыта к диалогу по обеспечению стратегической стабильности, сохранению режимов нераспространения оружия массового уничтожения, улучшению ситуации в сфере контроля над вооружениями», — указал он.

Президент также добавил, что Россия и впредь будет стремиться к формированию более демократического и справедливого мира, «в котором гарантировались бы права всех народов и сохранение культурно-цивилизационного многообразия человечества».