Санкт-Петербург, 30 июня, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Россия выступает за реализацию принципа суверенного равенства государств. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном юридическом форуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Наша страна выступает за реализацию на практике основополагающего международно-правового принципа суверенного равенства государств и права каждого на собственную модель развития», — заявил Путин.

Он отметил, что Россия развивает многополярные отношения со всеми, кто в них заинтересован.

«Россия открыта к диалогу по обеспечению стратегической стабильности, сохранению режимов нераспространения оружия массового уничтожения, улучшению ситуации в сфере контроля над вооружениями», — указал он.

Президент также добавил, что Россия и впредь будет стремиться к формированию более демократического и справедливого мира, «в котором гарантировались бы права всех народов и сохранение культурно-цивилизационного многообразия человечества».