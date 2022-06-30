Москва, , 12:56 — REGNUM Снижение курса только на один рубль влечет за собой убытки в размере 200 млрд. рублей, которые покрывают экспортные валютные доходы от продажи российских энергоресурсов, но не уменьшают риски для производителей высокотехнологичной продукции, отметил глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев («Единая Россия»).

Владимир Гутенев

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр финансов РФ Антон Силуанов при рассмотрении отчета об исполнении федерального бюджета за 2021 год в Госдуме рассказал о том, что рублевые доходы металлургов от экспорта сократились на фоне укрепления курса рубля.

Гутенев обратил внимание на то, что курс рубля достиг отметки в 51 рубль за доллар.

«Дальнейшее сохранение такой тенденции будет только усиливать негативные последствия с точки зрения экспортной конкурентоспособности российской продукции и ее внутренней конкуренции в части импортозамещения», — отметил он в своем телеграм-канале.

Депутат считает нерациональным предложение Минфина РФ по стабилизации ситуации за счет покупки других нерезервных валют по кросс-курсу.

«Во-первых, из-за большей подвижности таких валют, мы сможем понести убытки на курсовых разницах. Во-вторых, причина переукрепления рубля заключается в сохранении внешнеторгового дисбаланса из-за невозможности сформировать полноценный импортный поток. Номинирование существующего внешнеторгового баланса в каких-то других валютах абсолютно ничего не несет», — добавил парламентарий.

По его словам, финансовый блок страны должен вывести рубль в комфортную среду, сохранив его курс на уровне 72−78 ₽ за доллар.

«Это обеспечит не только оптимальное наполнение бюджета, но и сохранение интересов экспортеров и импортеров», — заключил Гутенев.

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