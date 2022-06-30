Сеул, 30 июня, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В мае 2022 года процентные ставки по кредитам в банках Южной Кореи составили в среднем 4,14% годовых, что на 0,09% больше по сравнению с апрелем того же года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Банка Кореи.

Me Здание Банка Кореи в Сеуле

Согласно опубликованным данным, это самый высокий показатель с января 2014 года, когда ставка по кредиту выросла до 4,15%.

Ставка по ипотечным кредитом остались на уровне 3,9%, однако ставка по необеспеченным кредитам выросла за месяц на 0,16%, до 5,78%.

Отмечается, что ставки по кредитам выросли вслед за учетной ставкой, которую повысил ЦБ для сдерживания инфляционного давления.

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