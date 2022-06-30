Уфа, 30 июня, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров обратил внимание депутатов госсобрания региона на необходимость продолжения активного диалога с жителями республики. Об этом 30 июня он сообщил на 45-м заседании государственного собрания Башкирии.

Gsrb.ru Радий Хабиров

Хабиров поблагодарил депутатов республики за работу во время весенней сессии, отметив, что этот период был не простой.

«В парламенте Башкирии представлены разные политические силы. Но по базовым вопросам развития нашей страны, её защиты на международной арене, поддержке решения президента РоссииВладимира Владимировича Путина о проведении специальной военной операции на Украине наш парламент единодушен. Мы с вами плечом к плечу проходим этот период. Уверен, что мы и дальше будем вместе двигаться вперёд», — сообщил он.

Глава региона обратил внимание депутатов на необходимость продолжения активного диалога с местными жителями по разъяснению направлений работы государственного собрания, органов власти Башкирии, помощи в решении актуальных вопросов граждан.