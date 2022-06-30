Стокгольм, 30 июня, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В связи с заключением 28 июня так называемого мадридского соглашения между Турцией, Швецией и Финляндией, позволившего двум северным странам получить приглашение в НАТО, в Швеции раздались встревоженные голоса тех, кто опасается начала выдворений из страны неугодных режиму президента Реджепа Тайипа Эрдогана лиц. В свою очередь на полях саммита НАТО министр иностранных дел Швеции Анн Линде в интервью SVT опровергла информацию в СМИ и интернете, согласно которой Анкара якобы передала списки для депортаций.

Wto.org Анн Линде

«Никаких списков мы не получаем. Мы будем соблюдать шведское законодательство в вопросах экстрадиции и Европейскую конвенцию об экстрадиции», — заявила Линде.

Она также подчеркнула, что экстрадиция всегда производится в особом порядке.

«Если же Турция подаст запрос на экстрадицию конкретного человека, то он будет рассмотрен в отдельном порядке, в соответствии со шведским законодательством», — объяснила министр.

Линде также заявила, что не знает, сколько отдельных запросов на экстрадицию поступило в Швецию.