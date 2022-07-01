Чебоксары, 1 июля 2022, 06:26 — REGNUM Чемпионат России по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) прошёл в Чувашии «на высоком организационном уровне». Власти предлагают командам гостиницы, где «идеальные условия», а отель, попавший в скандал из-за крутого пандуса, выбрали сами параспортсмены. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 июня заявил глава минспорта Чувашии Василий Петров на сессии Госсовета.

Министр спорта Чувашии Василий Петров
Министр спорта Чувашии Василий Петров
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В ходе обсуждения одного из «спортивных» вопросов депутат Игорь Моляков («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») поинтересовался у министра резонансной ситуацией с пандусом у чебоксарского отеля, который оказался недоступен спортсменами-колясочникам.

«Соревнования прошли на высоком организационном уровне. Это подтверждает благодарность от всероссийской организации на имя главы Чувашской Республики Олега Алексеевича Николаева», — заявил глава минспорта Василий Петров.

По его словам, власти предлагали командам профильную гостиницу, но «просто спортсмены сами выбрали» другой чебоксарский отель:

«Мы рекомендуем те гостиницы, где идеальные условия, близость к стадиону. Это их [спортсменов] выбор».

Василий Петров добавил, что в выбранной параспортсменами гостинице »не скажу, что доступ такой сложный»:

«На машине даже можно подъехать к дверям с нижней парковки. Я так понимаю, что пандус, который находится рядом с лестницей, для того, чтобы тележку, вещами, чемоданчики провезти».

Напомним, в июне 2022 года во время проведения чемпионата России по лёгкой атлетике среди лиц с ПОДА федеральный резонанс получила видеозапись, сделанная у чебоксарской гостиницы: ней запечатлено, как один из параспортсменов взбирался по лестничным перилам на руках, другой вынужден был волочить за собой коляску. Устроенный здесь пандус-скат был под большим углом и оказался недоступным.

Прокуратура Чувашии по итогам проверки потребовала привлечь к административной ответственности гостиницу, не оборудованную приспособлениями для инвалидов, а также принять меры для устранения нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чувашии Олег Николаев заявил, что «доброжелатели поймали фрагмент» и решили «хайпануть на теме». По его словам, гостиница первоначально отказывала параспортсменами в заселении, потому что «пандус есть, но он крутой», однако участники настояли на том, чтобы их приняли. Руководитель республики уверен, что «в данном случае взаимное согласие у участников этого процесса было» и заверил, что к следующему спортивному сезону «ситуацию поправят и пандус, естественно, будет соответствовать всем требованиям».

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