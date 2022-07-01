Чебоксары, 1 июля, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Чемпионат России по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) прошёл в Чувашии «на высоком организационном уровне». Власти предлагают командам гостиницы, где «идеальные условия», а отель, попавший в скандал из-за крутого пандуса, выбрали сами параспортсмены. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 июня заявил глава минспорта Чувашии Василий Петров на сессии Госсовета.

https://sport.cap.ru Министр спорта Чувашии Василий Петров

В ходе обсуждения одного из «спортивных» вопросов депутат Игорь Моляков («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») поинтересовался у министра резонансной ситуацией с пандусом у чебоксарского отеля, который оказался недоступен спортсменами-колясочникам.

«Соревнования прошли на высоком организационном уровне. Это подтверждает благодарность от всероссийской организации на имя главы Чувашской Республики Олега Алексеевича Николаева», — заявил глава минспорта Василий Петров.

По его словам, власти предлагали командам профильную гостиницу, но «просто спортсмены сами выбрали» другой чебоксарский отель:

«Мы рекомендуем те гостиницы, где идеальные условия, близость к стадиону. Это их [спортсменов] выбор».

Василий Петров добавил, что в выбранной параспортсменами гостинице »не скажу, что доступ такой сложный»:

«На машине даже можно подъехать к дверям с нижней парковки. Я так понимаю, что пандус, который находится рядом с лестницей, для того, чтобы тележку, вещами, чемоданчики провезти».

Напомним, в июне 2022 года во время проведения чемпионата России по лёгкой атлетике среди лиц с ПОДА федеральный резонанс получила видеозапись, сделанная у чебоксарской гостиницы: ней запечатлено, как один из параспортсменов взбирался по лестничным перилам на руках, другой вынужден был волочить за собой коляску. Устроенный здесь пандус-скат был под большим углом и оказался недоступным.

Прокуратура Чувашии по итогам проверки потребовала привлечь к административной ответственности гостиницу, не оборудованную приспособлениями для инвалидов, а также принять меры для устранения нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чувашии Олег Николаев заявил, что «доброжелатели поймали фрагмент» и решили «хайпануть на теме». По его словам, гостиница первоначально отказывала параспортсменами в заселении, потому что «пандус есть, но он крутой», однако участники настояли на том, чтобы их приняли. Руководитель республики уверен, что «в данном случае взаимное согласие у участников этого процесса было» и заверил, что к следующему спортивному сезону «ситуацию поправят и пандус, естественно, будет соответствовать всем требованиям».