Вологда, 30 июня, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Вологодской области задержали 50-летнего жителя Шекснинского района, его обвиняют в преступлении против половой неприкосновенности школьницы, сообщает СУ СКР.

Цитата из к/ф «Германия, год нулевой». реж. Роберто Росселлини. 1948. Италия, Франция, Германия Учитель-педофил

«Поздним вечером 25 июня подозреваемый подошел к девочке 2010 года рождения, которая была с родителями на даче. Мужчина сказал школьнице, что ее отец находится у него дома, отвел девочку в свое жилище, где совершил в отношении малолетней развратные действия. Дальнейшие действия злоумышленника пресекли родители девочки, обнаружившие отсутствие дочери», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей, скоро его ожидает судебно-психиатрическая экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Саратовской области надругался над семилетней дочерью знакомых.