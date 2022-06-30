Стокгольм, 30 июня, 2022, 13:01 — ИА Регнум. По данным Шведской ассоциации журналистов, мадридское соглашение между Швецией и Турцией, которое позволило Стокгольму получить приглашение на вступление в НАТО, поднимает ряд вопросов, касающихся журналистики, свободы слова и свободы СМИ. Об этом 29 июня сообщил телеканал SVT.

Minister-president Rutte Реджеп Эрдоган

«Турция и президент Реджеп Эрдоган ранее неоднократно требовали от Швеции экстрадиции журналистов турецкого происхождения, проживающих в Швеции. Поэтому, безусловно, это будет очень серьезным шагом, если Швеция согласится на такие запросы», — говорится в пресс-релизе председателя Шведской ассоциации журналистов Ульрика Хюллерт.

Теперь организация требует, чтобы правительство Швеции разъяснило, что конкретно несет в себе мадридское соглашение.

«Конечно, меня беспокоит, что журналисты, бежавшие из Турции и находящиеся в Швеции, больше не смогут верить в то, что Швеция отстаивает права человека и позволяет им остаться», — отметил Хюллерт.