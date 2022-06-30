Минск, 30 июня, 2022, 12:51 — ИА Регнум. У России и Белоруссии достаточно сил и средств для доставки грузов в Калининградскую область без войн и напряжения. Об этом 30 июня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Уже объявили экономическую войну. Что такое транзит закрыть? Все кричат о каком-то Сувалкском коридоре. Мы с вами об этом не говорим, а они кричат. Они намекают? Так у нас с Россией достаточно сил и средств, чтобы доставить грузы в Калининград без всяких войн и напряжений», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что Литва, принимая решение по ограничению транзита в Калининград, действует в ущерб себе, но при этом ссылается на решение Евросоюза.

Напомним, Литва с 18 июня прекратила транзит грузов Калининградской железной дороги под предлогом санкций ЕС. МИД РФ назвал эти действия агрессивными и пообещал ответные меры.