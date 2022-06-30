Санкт-Петербург, , 12:51 — REGNUM Попытки построить порядок, основанный на правилах, служат лишь интересам одной страны. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном юридическом форуме.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Некоторые государства не готовы смириться с утратой доминирования на мировой арене. Стремятся сохранить несправедливую однополярную модель», — заявил Путин.

«Под видом так называемого порядка, основанного на правилах, и иных сомнительных концепций пытаются контролировать и по своему усмотрению направлять глобальные процессы. Ведут курс на создание закрытых блоков и коалиций, принимающих решения, выгодные только одной стране — Соединенным Штатам Америки. Естественные права других участников международных отношений игнорируются», — отметил он.