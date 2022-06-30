Санкт-Петербург, 30 июня, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Попытки построить порядок, основанный на правилах, служат лишь интересам одной страны. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном юридическом форуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Некоторые государства не готовы смириться с утратой доминирования на мировой арене. Стремятся сохранить несправедливую однополярную модель», — заявил Путин.

«Под видом так называемого порядка, основанного на правилах, и иных сомнительных концепций пытаются контролировать и по своему усмотрению направлять глобальные процессы. Ведут курс на создание закрытых блоков и коалиций, принимающих решения, выгодные только одной стране — Соединенным Штатам Америки. Естественные права других участников международных отношений игнорируются», — отметил он.