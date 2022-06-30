Санкт-Петербург, , 12:54 — REGNUM На формирование многополярного мира повлияли тектонические сдвиги, причинами которых являются сразу несколько факторов. Эти сдвиги неизбежно отразятся на всех сферах жизни. Об этом 30 июня заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Медведев Kremlin.ru

«Тектонические сдвиги, которые вызваны глобальным изменением зон влияния, стремительным социально-экономическим развитием ряда регионов планеты и нарушением баланса сил, обусловили формирование новой многополярном системы мироустройства», — сказал Медведев.

Он добавил, что в стороне не останется ни одна из сфер жизни: и политика, и экономика, и право. Эти сферы, по словам политика, ждут неизбежные перемены.

Напомним, ранее Медведев заявил, что мир уже не вернётся к своему прежнему состоянию. И все происходящие изменения, вне зависимости от их характера, придется принимать.

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