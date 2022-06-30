Чебаркуль, Челябинская область, , 12:50 — REGNUM В Челябинской области восемь человек отданы под суд за организацию преступного сообщества, участие в нём и незаконный оборот алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Алкоголь

Также им вменяют незаконное использование чужого товарного знака. По данным следствия, один из обвиняемых создал преступное сообщество и вовлёк в него жителей одного из субъектов России. Несколько месяцев они занимались выпуском алкогольной продукции в целях дальнейшего сбыта.

При обыске силовики изъяли более 23 тыс. бутылок с товаром на общую сумму более 5,7 млн рублей, почти 50 тыс. пустых бутылок, более 550 тыс. этикеток и оборудование для автоматизированного розлива и упаковки. Правообладателям оказался причинён ущерб на сумму более 6,8 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит Чебаркульский городской суд.