Джакарта, 30 июня, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии представило доклад о положении трудящихся-мигрантов в миграционном центре в Сабахе в Малайзии, сообщает Kompas.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

По данным МИД Индонезии, в миграционном центре в Сабахе в 2021 году погибли 18 человек, а в период с января по июнь 2022 года — 7 человек.

Ранее сообщалось, что в миграционном центре в Сабахе в Малайзии умерли 149 человек, но эта информация не подтвердилась.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии сделало заявление о 149 трудящихся-мигрантах из Индонезии, которые погибли в миграционном центре в Сабахе (Малайзия).

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