Стокгольм, , 12:57 — REGNUM Для некоторых мадридское соглашение между Турцией и Швецией показалось сомнительным с точки зрения соблюдения прав человека. В свою очередь лидер «Либералов» Йохан Персон считает, что позиция Швеции в деле защиты прав человека и демократии не изменилась. Об этом политик рассказал в эфире телеканала SVT в ночь на 30 июня.

Флаг Швеции Pixabay.com

«Это заявление о намерениях подписано для того, чтобы поставить точку в [переговорном] процессе. Я не слышал ничего, что заставило бы меня усомниться в том, что мы отступим от наших договоренностей о защите прав человека. Это лишь один шаг на длинном и извилистом пути, и я приветствую заключение этого соглашения», — заявил парламентарий.

Он также считает, что решение Швеции о вступлении в НАТО имеет решающее значение для будущих поколений и что НАТО является оборонительным союзом, который отстаивает свободу и гарантирует безопасность для своих членов.

«Мы живем в довольно неприятном мире, даже если у нас нет политического решения об эмбарго в риксдаге, каждая экспортная сделка будет рассматриваться в особом порядке», — заключил Персон.

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