Стокгольм, , 12:55 — REGNUM Лидер «Зеленых» Мэрта Стеневи критически относится к мадридскому соглашению между Швецией и Турцией, которое позволило Стокгольму получить приглашение на вступление в НАТО. Об этом она заявила в эфире телеканала SVT в ночь на 30 июня.

Мэрта Стеневи Mp.se

«Это позволит продавать оружие в страну, в которую риксдаг лишь несколько лет назад принял решение не поставлять вооружения, поскольку существует длинный список предполагаемых нарушений международного права», — заявила Стеневи.

Лидер «Зеленых» также отметила, что надеется на то, что правительство Швеции не будет экстрадировать людей по запросу Турции.

«Если и есть что-то, что характерно для авторитарных режимов, так это то, что они произвольно трактуют антитеррористическое законодательство, чтобы оттеснить оппозицию. Швеция не должна быть инструментом при осуществлении такой политики», — объяснила политик.