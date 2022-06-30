Стокгольм, 30 июня 2022, 12:55 — REGNUM Лидер «Зеленых» Мэрта Стеневи критически относится к мадридскому соглашению между Швецией и Турцией, которое позволило Стокгольму получить приглашение на вступление в НАТО. Об этом она заявила в эфире телеканала SVT в ночь на 30 июня.

Мэрта Стеневи
Мэрта Стеневи
Mp.se

«Это позволит продавать оружие в страну, в которую риксдаг лишь несколько лет назад принял решение не поставлять вооружения, поскольку существует длинный список предполагаемых нарушений международного права», заявила Стеневи.

Лидер «Зеленых» также отметила, что надеется на то, что правительство Швеции не будет экстрадировать людей по запросу Турции.

«Если и есть что-то, что характерно для авторитарных режимов, так это то, что они произвольно трактуют антитеррористическое законодательство, чтобы оттеснить оппозицию. Швеция не должна быть инструментом при осуществлении такой политики», объяснила политик.