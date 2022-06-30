Лондон, 30 июня, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Британский боксёр-профессионал Тайсон Фьюри и исландский спортсмен и актёр Хафтор Бьёрнсон проведут показательный бой. Об этом 30 июня пишет Daily Mail.

Цитата из т/с «Игра престолов». 2011. США, Великобритания Хафтор Бьёрнссон в роли Григора Клигана

Изначально Тайсон Фьюри опубликовал пост в своих соцсетях и вызвал Бьёрнсона на поединок. Исландец ответил согласием и подчеркнул, что на «100% готов к войне». Дата проведения боя пока неизвестна.

ИА REGNUM напоминает, что Тайсон Фюри — непобеждённый британский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории. Его соперник Хафтор Бьёрнсон является победителем и многократным призёром соревнований за звание «Самого сильного человека планеты» — он всемирно известен ролью Григора «Горы» Клигана в сериале «Игра престолов».