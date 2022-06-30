Берлин, , 12:46 — REGNUM Газопровод «Северный поток» можно использовать на полную мощность, заявил 30 июня глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек.

Газопровод «Северный поток» Официальный сайт ПАО «Газпром»

«Все согласны — технические специалисты, российские технические специалисты, — что по «Северному потоку» сейчас можно поставлять 100% газа», — сказал он журналистам.

По его словам, заявления Москвы о технических проблемах якобы являются предлогом для сокращения поставок топлива в Европу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что представители американского истеблишмента не верят в то, что причиной снижения поставок газа по «Северному потоку» являются сложности с несвоевременным возвратом компанией Siemens оборудования из ремонта.

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