Брянск, 30 июня, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Брянской области за прошедшие сутки госпитализированы трое новых ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 июня в региональном оперативном штабе. Зарегистрирован один летальный исход.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в Брянской области COVID-19 подтверждён у 162 328 человек. Выздоровели после лечения 158 122 жителя, в том числе 22 выписаны за сутки. От осложнений при инфекции скончались 4 038 пациентов.

Лаборатории региона провели 1 954 977 исследований на коронавирус.