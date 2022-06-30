Аресибо, Пуэрто-Рико, 30 июня, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Энергетическое бюро Пуэрто-Рико подтвердило утверждение очередного повышения стоимости электроэнергии по просьбе американо-канадского приватизационного консорциума LUMA Energy. Об этом пишет Prensa Latina.

CIA Пуэрто-Рико

По данным регулирующего органа, это повышение обусловлено ежегодными корректирующими коэффициентами, которые будут применяться к тарифу на электроэнергию с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года, и ежеквартальными корректировками, которые будут применяться с 1 июля 2022 года по 30 сентября 2022 года.

По этой причине седьмое увеличение было предоставлено консорциуму, контролирующему распределение и передачу электроэнергии государственного Управления электроэнергетики, будущее которого находится под угрозой из-за политики приватизации, проводимой правительством Пуэрто-Рико.

В общей сложности эти корректировки предполагают увеличение стоимости одного кВт/ч на 0,04 578 доллара, которая будет вновь пересмотрена не позднее 1 октября 2022 года.

Это уже седьмое повышение, одобренное по просьбе приватизационного консорциума LUMA Energy, который 15 июня потребовал повышения тарифов для населения на 17,1% на третий квартал 2022 года.