Киясовский район, Удмуртия, 30 июня, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В Удмуртии по факту обнаружения в реке Кырыкмас у деревни Тавзямал тела шестилетнего ребёнка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

пресс-служба СУ СКР по Удмуртии Река Кырыкмас в Удмуртии

По предварительным данным, днем 29 июня дети во время прогулки решили искупаться в реке, а берег не был оборудован для купания. Во время купания одного из детей отнесло течением, и он утонул.

До настоящего момента в рамках расследования произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы. Проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии во время купания на Волге в Чебоксарах утонул подросток. 4 вечером на Московской набережной в необорудованном для купания месте утонул 14-летний подросток. Тело обнаружено и извлечено из воды сотрудниками поисково-спасательной службы ГКЧС Чувашии.

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