Санкт-Петербург, 30 июня, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В настоящее время на территории завода «Азот» в Северодонецке продолжает находиться от 600 до 800 человек, включая мирных жителей. Об этом 30 июня рассказал журналистам первый заместитель главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Роман Ведмеденко на Петербургском международном юридическом форуме.

Никита Третьяков ИА REGNUM На территории завода «Азот» в Северодонецке

«Территория завода «Азот», данные разнятся, но думаю, не более тысячи человек осталось — 600-800. Но наши силы работают в этом направлении, людей выводят. Там есть и гражданское население, которое эти фашисты забрали и удерживают… Они их держали в заложниках», — сказал он.

Также Ведмеденко уточнил, что в данный момент ведётся работа по освобождению названных лиц и добавил, что среди них есть дети, женщины и старики, им всем будет оказана квалифицированная психологическая и медицинская помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко рассказал, что в ходе боевых действий киевские боевики предпринимают попытки по «обезличиванию» погибших солдат и иностранных наёмников, воюющих на стороне Киева, забирая у мёртвых документы.