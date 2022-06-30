Махачкала, 30 июня 2022, 12:45 — REGNUM Глава Дагестана Сергей Меликов раскрыл главные задачи, которые поставил перед собой при назначении руководителем региона. В первую очередь он намерен сделать жизнь простых жителей республики более комфортной, обеспечив их элементарными удобствами, в том числе качественным водо-, электро- и газоснабжением, хорошими дорогами, благоустроенными населенными пунктами.
Как образно отметил руководитель Дагестана, «люди должны видеть, что этот лифт заработал, что он начинает подниматься вверх». При этом он подчеркнул, что подняться сразу на девятый этаж не удастся, надо двигаться вперед постепенно. Всем вместе.