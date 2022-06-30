Махачкала, , 12:45 — REGNUM Глава Дагестана Сергей Меликов раскрыл главные задачи, которые поставил перед собой при назначении руководителем региона. В первую очередь он намерен сделать жизнь простых жителей республики более комфортной, обеспечив их элементарными удобствами, в том числе качественным водо-, электро- и газоснабжением, хорошими дорогами, благоустроенными населенными пунктами.

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«С первого дня своей деятельности на посту главы республики приоритетными для себя задачами я определил создание нормальных условий проживания дагестанцев, обеспечение их качественной питьевой водой, строительство и ремонт дорог, благоустройство улиц, дворов, парков и скверов, обеспечение бесперебойным электро- и газоснабжением, в том числе тепличных хозяйств республики», — заявил Меликов 30 июня в ходе 13-й сессии Народного собрания региона.

Как образно отметил руководитель Дагестана, «люди должны видеть, что этот лифт заработал, что он начинает подниматься вверх». При этом он подчеркнул, что подняться сразу на девятый этаж не удастся, надо двигаться вперед постепенно. Всем вместе.