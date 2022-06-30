Владимир, , 12:44 — REGNUM Во Владимирской области 30 июня выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Медик во время исследований ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

Три человека госпитализированы. Всего в области зарегистрировано 152 тыс. 243 случая заражения.

После выздоровления выписаны 148 тыс. 523 пациента, в том числе пять — за последние сутки.

За весь период скончались 3483 человека. Подтвержден один новый летальный случай.