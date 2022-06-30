Тбилиси, , 12:44 — REGNUM Грузия важна для НАТО благодаря своему геостратегическому положению возле Чёрного моря. Об этом, как передаёт 30 июня грузинское «Общественное телевидение», заявил на пресс-конференции посол Франции в Тбилиси Диего Колас.

Манёвры ВМФ НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В повестке дня Мадридского саммита НАТО Грузия занимает весьма важное место в документах, — сказал французский дипломат. — Грузия рассматривается как стратегическая страна на Чёрном море. НАТО пообещала стране больше сотрудничества, больше точек соприкосновения и учений».

Колас сообщил, что в НАТО подготовили пакет документов помощи Грузии. Он том, что в Альянсе ценят республику, свидетельствует и то, что грузинского премьер-министра Ираклия Гарибашвили пригласили на саммит в Мадрид.

Напомним, саммит НАТО в Мадриде стартовал 29 июня. Генсек Альянса Йенс Столтенберг после переговоров с Гарибашвили заявил, что двери для Грузии открыты, но отказался назвать дату, когда страну примут в блок.

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