Казань, 30 июня, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировано 75 тыс. единиц огнестрельного оружия. Об этом 30 июня заявил начальник отдела контроля за оборотом оружия центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии РТ Рамиль Камалиев.

(сс) CWitte Оружие

На сегодняшний день в республике оружием официально владеют 44,5 тыс. человек. Только в течение 2022 года через сайт госуслуг соответствующие заявления подали свыше 16 тыс. жителей РТ.

С начала года сотрудниками Росгардии составлено 844 протокола об административных нарушениях по обороту оружия. Изъято 240 единиц вооружения.

ИА REGNUM напоминает, в доме у жителя Бавлинского района Татарии обнаружили восемь единиц оружия, шесть ручных гранат, около 1 тыс. патронов различного калибра, два арбалета, штык-нож к автомату Калашникова и большое количество составных частей к различным экземплярам оружия.

Читайте также: У жителя Татарии обнаружили арсенал оружия и боеприпасов

Читайте также: Более 15 тыс. жителей Чувашии хранят дома оружие