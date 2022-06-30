Санкт-Петербург, 30 июня, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Возврата к прошлому мироустройству уже не произойдёт. Об этом 30 июня заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Мир радикально изменился. Мы с вами все это отлично понимаем. Нравится это кому-то или нет, но возврата к прошлому уже не будет. На обломках старой конфигурации поддержания международной безопасности возникнет новая», — заявил Медведев.

Политик добавил, что новая эта конфигурация уже возникает. Это находится своё отражение и в международном, и в национальном праве.

Отметим, что международный юридический форум проходит в Петербурге в десятый раз. Он стартовал 29 июня, а завершится 1 июля. На форуме обсудят темы в сфере международного права, закона и бизнеса, а также другие актуальные аспекты этой сферы.