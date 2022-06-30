Симферополь, , 12:43 — REGNUM Восемь свидетелей, старшему из которых 90 лет, выступили в Верховном суде Республики Крым 30 июня в рамках рассмотрения гражданского дела о признании геноцидом массовых убийств крымчан нацистами в 1941–1945 годах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Нацистский лагерь Красный, Крым

Суд опросил непосредственных очевидцев, свидетелей зверств нацистов и их пособников в отношении советских граждан в период оккупации Крыма. Самому старшему из свидетелей на данный момент 90 лет.

Свидетели рассказали суду о действиях немецко-фашистских захватчиков и их пособников, многочисленных фактах преступлений по отношению к мирным жителям, в том числе и к детям, и военнопленным на территории Республики Крым, в том числе — о событиях в концлагере «Красный». О времени, проведённом в этом концлагере, где было замучено не менее 15 тысяч мирных крымчан, рассказал Григорий Чуприн.

Суд объявил перерыв в заседании до 10:00 4 июля. В этот день также будут слушаться свидетельские показания.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня Верховный суд Крыма приступил к рассмотрению по существу иска прокурора Крыма о признании геноцидом преступлений, совершённых нацистами в годы оккупации полуострова в отношении мирного населения и военнопленных. По данным прокуратуры, преступления были совершены против не менее 219 тысяч советских граждан.

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