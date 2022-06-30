Санкт-Петербург, 30 июня, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Система международного права нуждается в развитии, и она должна существовать. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном юридическом форуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Сегодня звучат слова о том, что право уже не может адекватно реагировать на проблемы и вызовы современности, на бурные и фундаментальные изменения. Раздаются и более радикальные оценки об отмене самого понятия международного права. В корне не согласен с подобными выводами», — заявил Путин.

«Безусловно, система международного права нуждается в развитии. Но не нужно, что называется, путать причину и следствие. Кризисы рождаются не из-за пороков, якобы присущих праву. Дело в другом: в попытках подменить право диктатом, а международные нормы национальной юрисдикцией отдельных государств или групп государств», — указал он.