Минск, , 12:42 — REGNUM Россия и Белоруссия ещё не отвечали зеркально на военную активность НАТО у границ Союзного государства. Об этом 30 июня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, самолёты НАТО у границ Союзного государства летают, тренируются и могут «ядерную бомбу положить и сбросить туда, куда надо».

«Мы ещё зеркально не отвечали. Склады боеприпасов ядерных — в России. У нас их нет», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что на недавней встрече с президентом России Владимиром Путиным очень серьёзно обсуждалась ситуация с безопасностью и действия западных стран в отношении Москвы и Минска.

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