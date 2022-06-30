Липецк, 30 июня, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В Липецкой области 30 июня выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом — столько же было сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский работник Ставропольской краевой клинической инфекционной больницы во время лабараторных исследований ПЦР-тестов

Всего зарегистрировано 152 тыс. 752 случая заражения.

За весь период наблюдения 148 тыс. 517 человек выписаны, в том числе 61 — за последние сутки.

За весь период скончались 3790 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.