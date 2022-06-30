В Липецкой области за сутки выявлены 42 ковид-пациента
Липецк, 30 июня, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В Липецкой области 30 июня выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом — столько же было сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Александр Погожев ИА REGNUM
Медицинский работник Ставропольской краевой клинической инфекционной больницы во время лабараторных исследований ПЦР-тестов
Всего зарегистрировано 152 тыс. 752 случая заражения.
За весь период наблюдения 148 тыс. 517 человек выписаны, в том числе 61 — за последние сутки.
За весь период скончались 3790 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.