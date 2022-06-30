Москва, 30 июня, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Вводить туристический кешбэк на период отпусков и повышенного спроса кардинально неправильно, особенно в разрезе курортов Краснодарского края, заявила корреспонденту ИА REGNUM коммерческий директор управляющей компании «Группа Отелей Русские Сезоны» Инна Рындина.

Pedro Ribeiro Simões Туристы

«Первое с чего начинается путь гостя при планировании отпуска — это выбор направления и дат. Здесь ключевым станет, как курорты выстраивали маркетинговую политику и точки соприкосновения с будущим потоком бронирований.

И только следующим шагом гость станет смотреть на ценовые предложения курортов. Таким образом кешбэк не влияет на предпочтения туристов по региону или их времени пребывания от слова совсем.

Грубо говоря — кешбэк летом - это деньги на ветер от государства. На мой взгляд, кешбэк должен усиливать спрос только в тех регионах, где это действительно нужно.

И распространяться он должен исключительно на проседающие периоды для бронирований: ноябрь, март, апрель, а также первые 10 дней сентября и 15 дней июня.

В этом случае гость, может поехать не в пиковые периоды, когда курорты и так перегружены, а в период пониженного спроса.

Таким образом поток распределится равномерно, загрузка стабилизируется и курорты прекратят летом «задирать» цены, стараясь выиграть на периодах повышенного спроса», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане боятся тратить деньги на отдых в нынешних социально-экономических условиях, заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

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