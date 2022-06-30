Самара, , 12:41 — REGNUM Новое здание для размещения фельдшерско-акушерского пункта возводится в одном из сел Самарской области. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

ФАП Rkursk.ru

Сообщается, что фельдшерско-акушерский пункт в центре села Красные Ключи Похвистневского района возводится в рамках реализации регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.

Отмечается, что рабочие уже смонтировали металлический каркас здания и кровли, завершают монтаж ограждающих конструкций. Им предстоит выполнить внутреннюю отделку помещения, смонтировать инженерные системы.

«Медицинскую помощь в новом ФАПе будут получать более 570 жителей села. Прием пациентов будет вести молодой специалист, фельдшер, трудоустроившийся к нам по программе «Земский фельдшер», — приводит пресс-служба слова главного врача Похвистневской центральной больницы города и района Евгения Разумова.

Отмечается, что для жителей станет доступнее кардиологическая помощь, поскольку медпункт намерены оснастить электрокардиографамом нового поколения, у которого имеется функция передачи ЭКГ в Самарский областной кардиологический диспансер.

Сообщается, что благодаря нацпроекту «Здравоохранение» были обновлены и другие подразделения Похвистневской больницы. Так, с 2019 года по 2020 год были возведены новые фельдшерско-акушерские пункты в поселке Нугайка, селах Ахрат и Старопохвистнево. Сейчас строители возводят новое клинико-диагностическое отделение Похвистневской больницы. В ближайшее время начнутся работы по возведению здания офиса врача общей практики в селе Старый Аманак.