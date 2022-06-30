Донецк, 30 июня 2022, 19:01 — REGNUM Народной милиции ДНР по-прежнему не хватает самого необходимого, даже щупов для поиска мин. Об этом ИА REGNUM 30 июня заявил волонтёр из ДНР на условиях анонимности.
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«Народной милиции ДНР очень не хватает хороших миноискателей. Стандартный не реагирует на работу с минами в корпусах из пластмассы. Очень трудно работать сапёрам также из-за большого количества металла на военных складах, когда приходиться искать и обезвреживать объектовые мины, тротиловые и гексогеновые шашки», — сообщил собеседник агентства.
Не хватает также саперных кошек и даже обычных щупов, пояснил волонтер.
«Некоторые используют вместо щупа штык-нож, что нельзя делать в соответствии с техникой безопасности. Деньги на всё это оборудование выделялись, но одно дело — выделять, другое дело — получать эти средства», — заключил волонтёр.
Напомним, что 24 февраля в соответствии с приказом президента России Владимир Путина ВС России начали на территории Украины проведение специальной военной операции.