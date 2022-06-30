Сеул, 30 июня, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Ожидается, что спрос на электроэнергию в Южной Корее этим летом возрастет из-за более жарой погоды. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

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Согласно опубликованным данным, в разгар лета или вторую неделю августа спрос на электроэнергию достигнет 91,7-95,7 ГВт.

В прошлом году показатель составил 91,1 ГВт.

Между тем мощность энергетической системы мало чем отличается от показателя прошлого года, составляя 100,9 ГВт. Это связано с тем, что рост производства электроэнергии на атомных электростанциях компенсирует падение производства на угольных тепловых электростанциях.

Ожидается, что этим летом энергетические запасы страны упадут до самого низкого уровня и составят около 5,2 ГВт. В случае экстренной необходимости власти намерены увеличить резервы на 9,2 ГВт за счёт запуска в тестовом режиме первого энергоблока АЭС Синхануль.