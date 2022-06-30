Кострома, 30 июня, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Бывший руководитель Костромской межрайонной природоохранной прокуратуры Олег Черпуков получил по версии следствия 250 тысяч рублей от коммерческих организаций с тем, чтобы их не привлекали к ответственности за административные нарушения. Об этом со ссылкой на руководителя контрольно-следственного отдела СУ СКР по региону Ильи Кабанова сообщает «Kostroma. Today».

Олег Чепурков

Следователи проверяют прокурора на причастность к другим коррупционным преступлениям. В настоящее время экс-чиновник находится под арестом. Срок пребывания в СИЗО датирован 24 июля, в дальнейшем меру пресечения могут продлить.

По словам костромской общественницы Ирины Назаровой, Чепуркова обвиняют в «крышевании незаконных предприятий по производству древесного угля». Эту информацию СК пока не подтверждает, но и не опровергает.