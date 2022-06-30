Шебалинский район, Алтай, 30 июня 2022, 12:36 — REGNUM На Алтае начнётся суд по делу о гибели четырёхлетнего ребёнка в результате ДТП. Трагедия произошла 22 мая в селе Ильинка Шебалинского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Сотрудники СКР работают на месте смертельного ДТП. Республика Алтай
Сотрудники СКР работают на месте смертельного ДТП. Республика Алтай
СУ СКР по Республике Алтай

По данным следствия, в тот вечер компания молодых людей решила прокатиться на автомобиле Toyota Carina после гулянки на дне рождения родственника. Один из них взял с собой малолетнего брата, которого посадил к себе на колени.

За рулём находилась пьяная 20-летняя девушка, не имевшая к тому же водительских прав. На одном из поворотов она не справилась с управлением и слетела в кювет, после чего машина перевернулась.

«В результате дорожно-транспортного происшествия через лобовое стекло вылетел 4-летний мальчик, находившийся на коленях своего 19-летнего брата, сидящего на переднем пассажирском сиденье. От полученных телесных повреждений малолетний ребенок скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Девушку-водителя обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлёкшего по неосторожности смерть человека. К настоящему времени расследование дела завершено, материалы направлены прокурору.