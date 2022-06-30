Шебалинский район, Алтай, 30 июня, 2022, 12:36 — ИА Регнум. На Алтае начнётся суд по делу о гибели четырёхлетнего ребёнка в результате ДТП. Трагедия произошла 22 мая в селе Ильинка Шебалинского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по Республике Алтай Сотрудники СКР работают на месте смертельного ДТП. Республика Алтай

По данным следствия, в тот вечер компания молодых людей решила прокатиться на автомобиле Toyota Carina после гулянки на дне рождения родственника. Один из них взял с собой малолетнего брата, которого посадил к себе на колени.

За рулём находилась пьяная 20-летняя девушка, не имевшая к тому же водительских прав. На одном из поворотов она не справилась с управлением и слетела в кювет, после чего машина перевернулась.

«В результате дорожно-транспортного происшествия через лобовое стекло вылетел 4-летний мальчик, находившийся на коленях своего 19-летнего брата, сидящего на переднем пассажирском сиденье. От полученных телесных повреждений малолетний ребенок скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Девушку-водителя обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлёкшего по неосторожности смерть человека. К настоящему времени расследование дела завершено, материалы направлены прокурору.